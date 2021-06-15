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Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса

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Киев, Вторник 15 июня 2021 08:14
Рост случаев: в Украине 1014 новых случаев коронавируса Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Минздрав сообщил о 1014 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки

Госпитализировали 401 человека, а умерли 77 пациентов. Выздоровели за вчера 5511 человек. Протестированы методом ПЦР 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

За все время пандемии

Всего в Украине было 2 224 992 случая COVID-19, выздоровели из них 2 136 176 человек, а умерли 51 769 пациентов.

Напомним, за прошедшие выходные в центрах массовой вакцинации против коронавируса привили 31 305 граждан.

Добавим, что изменился алгоритм работы центра вакцинации от COVID в Киеве.

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