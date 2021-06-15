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Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 08:14
Ріст випадків: в Україні 1014 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

МОЗ повідомив про 1014 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень в Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За добу

Госпіталізували 401 особу, а померли 77 пацієнтів. Одужали за вчора 5 511 осіб. Протестовані методом ПЛР 32 313 осіб, методом ІФА - 10 428 осіб, експрес-тестами - 211 991 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (243), Дніпропетровській (82), Донецькій (61), Харківській (60) та Хмельницькій (60) областях.

За весь час пандемії

Всього в Україні було 2 224 992 випадки COVID-19, одужали з них 2 136 176 осіб, а померли 51 769 пацієнтів.

Нагадаємо, за минулі вихідні в центрах масової вакцинації проти коронавірусу прищепили 31 305 громадян.

Додамо, що змінився алгоритм роботи центру вакцинації від COVID в Києві.

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