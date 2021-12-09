Рост случаев. В Украине более 12 тысяч новых COVID-случаев и 465 смертей
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине подтвердили более 12 тысяч новых случаев коронавируса и 465 смертей. За минувшие сутки выздоровели более 24 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировали - 2 449 человек;
- летальных исходов - 465;
- выздоровели - 24 547 человек,
- новых случаев - 12 376.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 3 532 357 человек;
- выздоровели - 3 109 423 человека;
- летальных исходов - 2 133 970.
Вчера протестировали методом ПЦР - 39 023 человек, методом ИФА - 9561, экспресс-тестами - 31 058. Больше всего новых заражений за сутки в Одесской области (1232), Киеве (1198), Львовской области (745).