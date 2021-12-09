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Рост случаев. В Украине более 12 тысяч новых COVID-случаев и 465 смертей

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Киев, Четверг 09 декабря 2021 08:20
Рост случаев. В Украине более 12 тысяч новых COVID-случаев и 465 смертей Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили более 12 тысяч новых случаев коронавируса и 465 смертей. За минувшие сутки выздоровели более 24 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Рост случаев. В Украине более 12 тысяч новых COVID-случаев и 465 смертей

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировали - 2 449 человек;
  • летальных исходов - 465;
  • выздоровели - 24 547 человек,
  • новых случаев - 12 376.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 3 532 357 человек;
  • выздоровели - 3 109 423 человека;
  • летальных исходов - 2 133 970.

Вчера протестировали методом ПЦР - 39 023 человек, методом ИФА - 9561, экспресс-тестами - 31 058. Больше всего новых заражений за сутки в Одесской области (1232), Киеве (1198), Львовской области (745).

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