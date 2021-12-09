Ріст випадків. В Україні більше 12 тисяч нових COVID-випадків та 465 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні підтвердили більше 12 тисяч нових випадків коронавірусу та 465 смертей. За минулу добу одужали більше 24 тисяч людей.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано - 2 449 осіб;
- летальних випадків - 465;
- одужало - 24 547 осіб,
- нових випадків - 12 376.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло - 3 532 357 осіб;
- одужало - 3 109 423 особи;
- летальних випадків 2 133 970.
Вчора протестували методом ПЛР - 39 023 осіб, методом ІФА - 9561, експрес-тестами - 31 058. Найбільше нових заражень за добу в Одеській області (1232), Києві (1198), Львівській області (745).
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