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Ріст випадків. В Україні більше 12 тисяч нових COVID-випадків та 465 смертей

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 08:20
Ріст випадків. В Україні більше 12 тисяч нових COVID-випадків та 465 смертей Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні підтвердили більше 12 тисяч нових випадків коронавірусу та 465 смертей. За минулу добу одужали більше 24 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Ріст випадків. В Україні більше 12 тисяч нових COVID-випадків та 465 смертей

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 2 449 осіб;
  • летальних випадків - 465;
  • одужало - 24 547 осіб,
  • нових випадків - 12 376.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 3 532 357 осіб;
  • одужало - 3 109 423 особи;
  • летальних випадків 2 133 970.

Вчора протестували методом ПЛР - 39 023 осіб, методом ІФА - 9561, експрес-тестами - 31 058. Найбільше нових заражень за добу в Одеській області (1232), Києві (1198), Львівській області (745).

Новина доповнюється...

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