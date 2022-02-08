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Рост случаев. В Украине более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 08:17
Рост случаев. В Украине более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 34 353 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 2168 человек; летальных исходов - 255; выздоровели - 15 193 человека. Протестировали методом ПЦР - 68 778 человек, методом ИФА - 5358, экспресс-тестами - 57 745.

Больше всего новых случаев в Киеве (2862), Львовской (2336) и Харьковской (2022) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 341 790 человек; выздоровели - 3 696 285 человек; летальных случаев - 101 647.

Напомним, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич прогнозирует значительный рост новых случаев коронавируса. По его подсчетам, по Украине будет более 50 тысяч инфицированных за сутки.

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