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Ріст випадків. В Україні більше 34 тисяч нових заражень та 255 смертей за добу

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 08:17
Ріст випадків. В Україні більше 34 тисяч нових заражень та 255 смертей за добу Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 34 353 людини. Найбільше нових випадків в Києві, Львівській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 2168 осіб; летальних випадків - 255; одужали - 15 193 особи. Протестували методом ПЛР - 68 778 людей, методом ІФА - 5358, експрес-тестами - 57 745.

Найбільше нових випадків в Києві (2862), Львівській (2336) та Харківській (2022) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 341 790 осіб; одужали - 3 696 285 осіб; летальних випадків - 101 647.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич прогнозує значний ріст нових випадків коронавірусу. За його підрахунками, по Україні буде понад 50 тисяч тисяч інфікованих за добу.

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