Рост случаев. В Украине более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 34 353 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
В Украине госпитализировали 2168 человек; летальных исходов - 255; выздоровели - 15 193 человека. Протестировали методом ПЦР - 68 778 человек, методом ИФА - 5358, экспресс-тестами - 57 745.
Больше всего новых случаев в Киеве (2862), Львовской (2336) и Харьковской (2022) областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 341 790 человек; выздоровели - 3 696 285 человек; летальных случаев - 101 647.
Напомним, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич прогнозирует значительный рост новых случаев коронавируса. По его подсчетам, по Украине будет более 50 тысяч инфицированных за сутки.