UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рост случаев. В Украине более 34 тысяч новых заражений и 255 смертей за сутки

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 34 353 человека. Больше всего новых случаев в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 2168 человек; летальных исходов - 255; выздоровели - 15 193 человека. Протестировали методом ПЦР - 68 778 человек, методом ИФА - 5358, экспресс-тестами - 57 745.

Больше всего новых случаев в Киеве (2862), Львовской (2336) и Харьковской (2022) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 341 790 человек; выздоровели - 3 696 285 человек; летальных случаев - 101 647.

Напомним, главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич прогнозирует значительный рост новых случаев коронавируса. По его подсчетам, по Украине будет более 50 тысяч инфицированных за сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус