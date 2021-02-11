Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом

По его данным, за вчера госпитализировали 1 784 человек; умерли 124 человека и 6568 человек выздоровели.

За сутки сделали 43 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

С начала пандемии подтвердили 1 258 094 случаев коронавируса в Украине; 1 098 944 выздоровлений и 24 058 смертей.

Вчера сообщалось о 3409 новых случаях коронавируса и 7768 выздоровлениях.