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Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его данным, за вчера госпитализировали 1 784 человек; умерли 124 человека и 6568 человек выздоровели.

За сутки сделали 43 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

С начала пандемии подтвердили 1 258 094 случаев коронавируса в Украине; 1 098 944 выздоровлений и 24 058 смертей.

Вчера сообщалось о 3409 новых случаях коронавируса и 7768 выздоровлениях.

Напомним, реестр вакцинации от коронавируса в Украине создадут на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

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