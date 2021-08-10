Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четвертую неделю подряд, - KSE
Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Хотя текущая ситуация остается все еще контролируемой, уровень госпитализаций уже превышает выписки на 18%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экономики здравоохранения KSE.
Рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд.
"Сейчас Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента обнаружения на 4%. Наиболее критическая ситуация - в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что согласно прогнозу KSE, в Украине в ближайшие две недели ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом.
Как писало РБК-Украина, ученые прогнозируют, что смертность от коронавируса начнет резко расти в мире с начала сентября.