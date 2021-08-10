Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четвертую неделю подряд, - KSE

Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Хотя текущая ситуация остается все еще контролируемой, уровень госпитализаций уже превышает выписки на 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экономики здравоохранения KSE.

Рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд.



"Сейчас Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента обнаружения на 4%. Наиболее критическая ситуация - в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине", - говорится в сообщении.