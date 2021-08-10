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Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четвертую неделю подряд, - KSE

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Вторник 10 августа 2021 13:48
Рост заболеваемости коронавирусом продолжается четвертую неделю подряд, - KSE Фото: в Украине четвертую неделю подряд растет число COVID-больных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Эпидемическая ситуация в Украине постепенно ухудшается. Хотя текущая ситуация остается все еще контролируемой, уровень госпитализаций уже превышает выписки на 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр экономики здравоохранения KSE.

Рост заболеваемости продолжается четвертую неделю подряд.

"Сейчас Сумская, Тернопольская и Херсонская области показывают превышение коэффициента обнаружения на 4%. Наиболее критическая ситуация - в Одесской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Суммарный рост госпитализаций в этих регионах составляет 100% всего роста в Украине", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что согласно прогнозу KSE, в Украине в ближайшие две недели ожидается вспышка заболеваемости коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, ученые прогнозируют, что смертность от коронавируса начнет резко расти в мире с начала сентября.

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