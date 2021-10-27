Рост заражений. В Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них COVID обнаружили у 1 532 детей и у 399 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, за прошедшие сутки: госпитализировали 5 925 человек; умерли от коронавируса 692; выздоровели - 11 593 человек.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1874), Харьковской (1641), Одесской (1477), Львовской (1426) областях и г. Киев (1416).

В общем, за все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 825 733 человек; выздоровели - 2 401 705 человек; умерли от болезни - 65 628.

Всего в стране было проведено 14 154 508 ПЦР-тестов.