Ровенская область перешла в "красную зону": список ограничений

В четверг, 27 января, в Ровенской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации. Теперь в заведения будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или результата теста на коронавирус.

С сегодняшнего дня в регионе запрещена:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Однако ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:

работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.