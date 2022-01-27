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Ровенская область перешла в "красную зону": список ограничений

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Четверг 27 января 2022 07:00
Ровенская область перешла в "красную зону": список ограничений Фото: Ровенская область перешла в "красную зону" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 27 января, в Ровенской области начал действовать "красный" уровень эпидемиологической ситуации. Теперь в заведения будут пускать только при наличии сертификата о вакцинации или результата теста на коронавирус.

Об этом сообщает РБК-Украина.

С сегодняшнего дня в регионе запрещена:

  • работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Однако ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:

  • работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Напомним, также в "красной" зоне карантина находится Ивано-Франковская область.

В Министерстве здравоохранения считают, что в ближайшее время в эту зону могут попасть еще Львовская и Черновицкая области.

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