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Еще три области. Ляшко назвал кандидатов на попадание в "красную" зону

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Киев, Пятница 21 января 2022 20:17
Еще три области. Ляшко назвал кандидатов на попадание в "красную" зону Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал три области, которые могут перейти в "красную" зону карантина. Он отметил, что в этих регионах несколько дней увеличиваются показали госпитализации.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава Минздрава отметил, что ближе всего к переходу в "красную" зону Львовская, Ровенская и Черновицкая области. В них несколько дней подряд ухудшаются показатели заболеваемости коронавирусом.

По его словам, во Львовской области три дня подряд растет динамика госпитализации. Как отметил министр, другие показатели в регионе пока адекватны, поэтому речь не идет о введении "красного" уровня.

"Сегодня в Ровенской области впервые подключился второй показатель. Если два дня второй показатель - динамика уровня госпитализации будет превышен - то она может зайти в "красный уровень опасности", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Черновицкая область - также потенциально следующий кандидат на вхождение в красный уровень.

Напомним, с 24 января в "красную" зону карантина переходит Ивано-Франковская область.

Отметим, на сегодняшний день в "оранжевой зоне" находятся восемь областей.

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