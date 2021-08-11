В Ровенской области у 80% больных COVID подтвердили штамм "Дельта"

В Ровенской области у 80% больных коронавирусом выявили инфицирование штаммом "Дельта". При этом в регионе увеличивается динами заболевания COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ровенской ОГА .

"Динамика заболевания COVID-19 в Ровенской области увеличивается. Только за последнюю неделю количество заболевших возросло на 60%", - заявил главный санитарный врач области Роман Сафонов.

При этом он отметил, что "Дельта" штамм, который сейчас доминирует в регионе, очень активный и быстро распространяется.

"Сейчас 80% больных COVID-19 заражены этим штаммом. Уже завтра мы направляем 30 образцов в подтверждение результатов в арбитражную лабораторию", - добавил Сафонов.