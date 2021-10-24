В Ровенской области не исключают ограничения на транспорт после перехода в "красную" зону

Ровенская область в полночь 26 октября перейдет в "красную" зону карантина. В областной государственной администрации не исключат, что после этого могут ввести ограничения на внутриобластные поездки.

Как заявил начальник управления инфраструктуры ОГА Федор Мисюра, сейчас на межобластном соединенные действует правило, что пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Однако, по его словам, такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

Мисюра отметил необходимость проведения разъяснительной работы среди водителей на внутриобластных маршрутах о необходимости вакцинации от коронавируса.