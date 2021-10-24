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В Ровенской области не исключают ограничения на транспорт после перехода в "красную" зону

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Ровенская область, Воскресенье 24 октября 2021 15:21
В Ровенской области не исключают ограничения на транспорт после перехода в "красную" зону Фото: карантин в Ровенской области могут усилить (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Ровенская область в полночь 26 октября перейдет в "красную" зону карантина. В областной государственной администрации не исключат, что после этого могут ввести ограничения на внутриобластные поездки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Rivne Media".

Как заявил начальник управления инфраструктуры ОГА Федор Мисюра, сейчас на межобластном соединенные действует правило, что пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус. Однако, по его словам, такие же ограничения могут наложить и на внутриобластные автобусные маршруты.

Мисюра отметил необходимость проведения разъяснительной работы среди водителей на внутриобластных маршрутах о необходимости вакцинации от коронавируса.

Напомним, вчера Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести в "красную" зону карантина еще две области, в частности Ровенскую.

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