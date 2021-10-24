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У Рівненській області не виключають обмеження на транспорт після переходу в "червону" зону

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Рівненська область, Неділя 24 жовтня 2021 15:21
У Рівненській області не виключають обмеження на транспорт після переходу в "червону" зону Фото: карантин у Рівненській області можуть посилити (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Рівненська область опівночі 26 жовтня перейде до "червоної" зони карантину. В обласній державній адміністрації не виключать, що після цього можуть ввести обмеження на внутрішньообласні поїздки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Rivne Media".

Як заявив начальник управління інфраструктури ОДА Федір Мисюра, наразі на міжобласному сполучені діє правило, що пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Однак, за його словами, такі ж обмеження можуть накласти і на внутрішньообласні автобусні маршрути.

Мисюра наголосив на необхідності проведення роз'яснювальної роботи серед водіїв на внутрішньообласних маршрутах щодо необхідності вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, вчора державна комісія ТЕБ та НС вирішила перевести у "червону" зону карантину ще дві області, зокрема Рівненську.

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