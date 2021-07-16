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В Ровенской области на выходных всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer

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Ровно, Пятница 16 июля 2021 17:34
В Ровенской области на выходных всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer Фото: в Ровенской области на выходных всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

5 центров вакцинации Ровенской области продолжат работу 17 и 18 июля. Каждый желающий имеет возможность вакцинироваться препаратом Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Согласно сообщению, на Ровенщину поступило 2340 доз Pfizer, в связи с чем каждый желающий имеет возможность вакцинироваться вышеуказанным препаратом на этих выходных.

“Напомню, центры вакцинации работают в городах Ровно, Дубно, Вараш и два в Сарнах. График работы: с 9 до 15 часов. Только в областном центре в субботу буде прививаться до 18”, - отметил Коваль.

Заметим, что по состоянию на 16 июля, на Ровенщине вакцинировано более 96 тысяч человек.

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