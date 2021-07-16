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У Рівненській області на вихідних всіх охочих вакцинуватимуть препаратом Pfizer

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Рівне, П'ятниця 16 липня 2021 17:34
У Рівненській області на вихідних всіх охочих вакцинуватимуть препаратом Pfizer Фото: У Рівненській області на вихідних всіх охочих вакцинуватимуть препаратом Pfizer (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

5 центрів вакцинації Рівненської області продовжать роботу 17 та 18 липня. Кожен охочий має можливість вакцинуватися препаратом Pfizer.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Рівненської ОДА Віталія Коваля.

Згідно з повідомленням, на Рівненщину надійшло 2340 доз Pfizer, у зв’язку з чим кожен охочий має можливість вакцинуватися вищезгаданим препаратом на цих вихідних.

"Нагадаю, центри вакцинації працюють у містах Рівне, Дубно, Вараш та два у Сарнах. Графік роботи: з 9 до 15 години. Лише в обласному центрі у суботу щеплюватимуть до 18", - відзначив Коваль.

Зауважимо, що станом на 16 липня, на Рівненщині вакциновано більше ніж 96 тисяч осіб.

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