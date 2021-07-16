UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Ровенской области на выходных всех желающих будут вакцинировать препаратом Pfizer

Автор: Сергей Пышкин

5 центров вакцинации Ровенской области продолжат работу 17 и 18 июля. Каждый желающий имеет возможность вакцинироваться препаратом Pfizer.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля.

Согласно сообщению, на Ровенщину поступило 2340 доз Pfizer, в связи с чем каждый желающий имеет возможность вакцинироваться вышеуказанным препаратом на этих выходных.

“Напомню, центры вакцинации работают в городах Ровно, Дубно, Вараш и два в Сарнах. График работы: с 9 до 15 часов. Только в областном центре в субботу буде прививаться до 18”, - отметил Коваль.

Заметим, что по состоянию на 16 июля, на Ровенщине вакцинировано более 96 тысяч человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
РовноВакцинаВакцина от коронавируса