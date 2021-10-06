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В Ровно будут тестировать вакцину от COVID для рынка США

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ровно местным жителям предлагают принять участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавируса. Название препарата не разглашается, но известно, что его будут поставлять в Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Rivne Media".

Как рассказал главный врач ЦПМСП "Центральный" Олег Шрам, участники тестирования препарата получат поощрение в размере 8 тысяч гривен, плюс 1300 гривен на компенсацию транспортных расходов.

Какие требования к добровольцам:

  • не быть вакцинированным;
  • не болеть COVID-19 в течение последних полугода;
  • не принимать иммунодепрессанты;
  • беременные и дети участия принимать не могут.

За каждым добровольцем в течение года будет следить медик. Участники тестирования будут проходить бесплатное комплексное обследование, и будут иметь право на проведение бесплатных ПЦР-тестов.

Участие в тестировании препарата смогут взять 1000 граждан. По состоянию на сегодня уже набрали 100 добровольцев. Жизнь и здоровье добровольцев будут застрахованы.

Желание принять участие в тестировании вакцины, кроме больницы Ровно, выразили медицинские учреждения Харькова, Киева, Львова и Луцка.

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РовноВакцина от коронавируса