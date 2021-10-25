В Ровно пациент с COVID умер на пороге больницы

В Ровно 57-летний пациент с коронавирусом умер на пороге больницы. COVID-19 у него выявили областном центре психического здоровья, куда его доставили с "белой горячкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rivne.media .

По словам заместителя главврача областного центра экстренной медицинской помощи Олега Ушкевича, мужчина был в крайне тяжелом состоянии. В центре психического здоровья у него выявили двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность и пониженную сатурацию.

"Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер", - добавил Ушкевич.