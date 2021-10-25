ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Ровно пациент с COVID умер на пороге больницы

Новина українською →
Ровно, Понедельник 25 октября 2021 17:56
В Ровно пациент с COVID умер на пороге больницы Фото: пациента не успели довезти до реанимации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В Ровно 57-летний пациент с коронавирусом умер на пороге больницы. COVID-19 у него выявили областном центре психического здоровья, куда его доставили с "белой горячкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rivne.media.

По словам заместителя главврача областного центра экстренной медицинской помощи Олега Ушкевича, мужчина был в крайне тяжелом состоянии. В центре психического здоровья у него выявили двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность и пониженную сатурацию.

"Пациента положили в карету "скорой", подключили к кислороду, оказывали всю необходимую помощь, в соответствии с утвержденным протоколом. Практически подвезли на порог в приемное отделение, когда у него остановилось сердце, и он умер", - добавил Ушкевич.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе