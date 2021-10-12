Рубан оценил возможность введения локдауна в Киеве

Вводить локдаун в Киеве на сегодняшний день предпосылок нет несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом. Единственный способ избежать усиления карантина - вакцинация.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

"На сегодня нет предпосылок для введения мер, касающихся "красной зоны", но есть ситуация относительно ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции и острых респираторных вирусных заболеваний", - сказал Рубан в комментарии изданию.

Он отметил, что введение локдауна - это прерогатива центральных властей и Минздрава. Рубан также подчеркнул, что в течение выходных дней, которые будут с 14 по 18 октября, данные о заболеваемости инфекцией могут снизиться и спрогнозировать ситуацию можно будет только через неделю.

Глава Госпотребслужбы подчеркнул, что единственный способ избежать усиления карантина - вакцинация. По его словам, если прививки от коронавируса сделают около 70% жителей столицы, то необходимости вводить локдаун не будет.