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В Румынии зафиксировали новый максимум случаев и смертей от COVID-19

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Бухарест, Четверг 07 октября 2021 13:57
В Румынии зафиксировали новый максимум случаев и смертей от COVID-19 Фото: коронавирус в Румынии обновляет максимумы (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Ситуация с коронавирусом в Румынии ухудшается, в стране фиксируют новый максимум случаев смертей от COVID-19 с начала пандемии. За вчерашний день в стране умерли более 330 человек с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Сообщается, что накануне в Румынии зафиксировали почти 15 000 новых случаев заболевания - это наибольшее число с начала пандемии.

В связи с этим Бухарест обратился в ЕС за помощью с лекарствами и приостановил несрочные операции в румынских больницах, поскольку в отделениях интенсивной терапии закончились свободные койки.

Органы здравоохранения активировали Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасам тоцилизумаба (препарата, используемого для лечения COVID-19) и индивидуальных кислородных аппаратов.

Напомним, накануне Россия установила очередной рекорд по количеству смертей от COVID - там за сутки зафиксировали 929 летальных исходов.

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