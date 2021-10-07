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У Румунії зафіксували новий максимум випадків і смертей від COVID-19

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Бухарест, Четвер 07 жовтня 2021 13:57
У Румунії зафіксували новий максимум випадків і смертей від COVID-19 Фото: коронавірус в Румунії (Adam Berry/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Ситуація з коронавірусом в Румунії погіршується, в країні фіксують новий максимум випадків смертей від COVID-19 з початку пандемії. За вчорашній день в країні померли понад 330 осіб з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на euractiv.com.

Повідомляється, що напередодні в Румунії зафіксували майже 15 000 нових випадків захворювання - це найбільше число з початку пандемії.

У зв'язку з цим Бухарест звернувся до ЄС за допомогою з ліками і призупинив нетермінові операції в румунських лікарнях, оскільки у відділеннях інтенсивної терапії закінчилися вільні ліжка.

Органи охорони здоров'я активували Механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати доступ до додаткових запасів тоцилізумабу (препарату, що використовується для лікування COVID-19) та індивідуальних кисневих апаратів.

Нагадаємо, напередодні Росія встановила черговий рекорд за кількістю смертей від COVID - там за добу зафіксували 929 летальних випадків.

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