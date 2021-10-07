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В Румынии зафиксировали новый максимум случаев и смертей от COVID-19

Автор: Илона Свиридова

Ситуация с коронавирусом в Румынии ухудшается, в стране фиксируют новый максимум случаев смертей от COVID-19 с начала пандемии. За вчерашний день в стране умерли более 330 человек с коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на euractiv.com.

Сообщается, что накануне в Румынии зафиксировали почти 15 000 новых случаев заболевания - это наибольшее число с начала пандемии.

В связи с этим Бухарест обратился в ЕС за помощью с лекарствами и приостановил несрочные операции в румынских больницах, поскольку в отделениях интенсивной терапии закончились свободные койки.

Органы здравоохранения активировали Механизм гражданской защиты ЕС, чтобы получить доступ к дополнительным запасам тоцилизумаба (препарата, используемого для лечения COVID-19) и индивидуальных кислородных аппаратов.

Напомним, накануне Россия установила очередной рекорд по количеству смертей от COVID - там за сутки зафиксировали 929 летальных исходов.

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