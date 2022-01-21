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В Румынии зафиксировали рекорд заражений COVID-19 с начала пандемии

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Румыния, Пятница 21 января 2022 16:54
В Румынии зафиксировали рекорд заражений COVID-19 с начала пандемии Фото: заболеваемость COVID-19 в Румынии растет
Автор: Ольга Белей

Румыния в пятницу, 21 января, зафиксировала новый максимум случаев заражения COVID-19 с момента начала пандемии. Заболеваемость резко возросла с момента появления штамма "Омикрон" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

"Румыния в пятницу установила новый рекорд пандемии - 19 649 случаев заражения COVID-19", - пишет издание, отмечая при этом, что госпитализаций и летальных исходов сейчас значительно меньше, чем в предыдущую волну.

Всего месяц назад в Румынии регистрировали менее тысячи заражений коронавирусом в сутки, однако ежедневные случаи резко возросли с момента появления штамма "Омикрон".

Несмотря на рекордное количество случаев, было зарегистрировано только 49 смертей по сравнению с несколькими сотнями в день в октябре и ноябре.

По данным власти, из 49 умерших 43 были не вакцинированы.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат заявил, что вакцинация "остается единственным способом избежать серьезных последствий".

Напомним, в пятницу, 21 января, в Польше зафиксировали рекордное количество случаев заражения COVID-19. Заболевания обнаружили у 36 665 человек.

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