В Румынии зафиксировали рекорд заражений COVID-19 с начала пандемии

Румыния в пятницу, 21 января, зафиксировала новый максимум случаев заражения COVID-19 с момента начала пандемии. Заболеваемость резко возросла с момента появления штамма "Омикрон" в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

"Румыния в пятницу установила новый рекорд пандемии - 19 649 случаев заражения COVID-19", - пишет издание, отмечая при этом, что госпитализаций и летальных исходов сейчас значительно меньше, чем в предыдущую волну.

Всего месяц назад в Румынии регистрировали менее тысячи заражений коронавирусом в сутки, однако ежедневные случаи резко возросли с момента появления штамма "Омикрон".

Несмотря на рекордное количество случаев, было зарегистрировано только 49 смертей по сравнению с несколькими сотнями в день в октябре и ноябре.

По данным власти, из 49 умерших 43 были не вакцинированы.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям Румынии Раэд Арафат заявил, что вакцинация "остается единственным способом избежать серьезных последствий".