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У Румунії зафіксували рекорд заражень COVID-19 з початку пандемії

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Румунія, П'ятниця 21 січня 2022 16:54
У Румунії зафіксували рекорд заражень COVID-19 з початку пандемії Фото: захворюваність COVID-19 в Румунії зростає
Автор: Ольга Белей

Румунія в п'ятницю, 21 січня, зафіксувала новий максимум випадків зараження COVID-19 з моменту початку пандемії. Захворюваність різко зросла з моменту появи штаму "Омікрон" в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Румунія в п'ятницю встановила новий рекорд пандемії -19 649 випадків зараження COVID-19", - пише видання, відзначаючи при цьому, що госпіталізацій і летальних випадків зараз значно менше, ніж в попередню хвилю.

Всього місяць тому в Румунії реєстрували менше тисячі заражень коронавірусом за добу, проте щоденні випадки різко зросли з моменту появи штаму "Омікрон".

Незважаючи на рекордну кількість випадків, було зареєстровано лише 49 смертей у порівнянні з кількома сотнями на день у жовтні та листопаді.

За даними влади, з 49 померлих 43 були не вакциновані.

Глава департаменту з надзвичайних ситуацій Румунії Раед Арафат заявив, що вакцинація "залишається єдиним способом уникнути серйозних наслідків".

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 січня, у Польщі зафіксували рекордна кількість випадків зараження COVID-19. Захворювання виявили у 36 665 осіб.

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