В Сан-Франциско будут требовать подтверждение COVID-вакцинации у детей с 5 лет
В Сан-Франциско (США) начнут требовать подтверждение вакцинации от коронавируса у детей с 5-летнего возраста. Об этом заявили паредставители здравоохранения города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Документы о вакцинации будут требовать от детей с 5 лет при входе в определенные закрытые общественные места, такие как рестораны, развлекательные заведения и спортивные мероприятия.
Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип уточнила, что требование вступит в силу примерно через два месяца, как только власти убедятся в доступности вакцинации для детей этого возраста.
"Мы определенно хотим подождать и убедиться, что у детей есть возможность сделать вакцинацию, так что это произойдет не раньше, чем через восемь недель после того, как вакцина станет доступной для детей", - сказал Филип.
Сейчас местные власти уже требуют подтверждение от вакцинации у взрослых и детей, начиная с 12-летнего возраста.
Как известно, в США официально разрешили вакцинировать детей с 5 лет от коронавируса. Прививки будут делать вакциной Pfizer.