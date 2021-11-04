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В Сан-Франциско будут требовать подтверждение COVID-вакцинации у детей с 5 лет

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США, Четверг 04 ноября 2021 03:01
В Сан-Франциско будут требовать подтверждение COVID-вакцинации у детей с 5 лет Фото: в Сан-Франциско начнут требовать подтверждение вакцинации у детей (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Сан-Франциско (США) начнут требовать подтверждение вакцинации от коронавируса у детей с 5-летнего возраста. Об этом заявили паредставители здравоохранения города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Документы о вакцинации будут требовать от детей с 5 лет при входе в определенные закрытые общественные места, такие как рестораны, развлекательные заведения и спортивные мероприятия.

Сотрудник службы здравоохранения Сан-Франциско Сьюзан Филип уточнила, что требование вступит в силу примерно через два месяца, как только власти убедятся в доступности вакцинации для детей этого возраста.

"Мы определенно хотим подождать и убедиться, что у детей есть возможность сделать вакцинацию, так что это произойдет не раньше, чем через восемь недель после того, как вакцина станет доступной для детей", - сказал Филип.

Сейчас местные власти уже требуют подтверждение от вакцинации у взрослых и детей, начиная с 12-летнего возраста.

Как известно, в США официально разрешили вакцинировать детей с 5 лет от коронавируса. Прививки будут делать вакциной Pfizer.

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