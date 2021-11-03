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В США одобрили препарат Pfizer против COVID-19 для вакцинации детей от 5 лет

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США, Среда 03 ноября 2021 10:25
В США одобрили препарат Pfizer против COVID-19 для вакцинации детей от 5 лет Фото: в США вакцинируют детей (freepik)
Автор: РБК-Украина

Представители органов здравоохранения США окончательно одобрили вакцину Pfizer для детей возрастом от 5 до 11 лет. Препарат могут начать использовать уже с 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Доктор и директор Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски объявила, что прививки препаратом Pfizer будут доступны для 28 миллионов детей. По ее словам, в последнее время возросло количество случаев госпитализации детей с штаммом "Дельта". А закрытие школ привело к негативным последствиям, которые отразились на социальном и психическом здоровье детей. Валенски подчеркнула, что вакцинация детей поможет изменить ситуацию в стране и в мире.

"Как мама, я призываю родителей поговорить со своим педиатром, школьной медсестрой или местным фармацевтом, чтобы узнать больше о вакцине и важности вакцинации своих детей", - сказал доктор CDC.

В то же время Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вводить 10 микрограмм вакцины Pfizer детям младшего возраста. Первоначальная вакцинация для детей в возрасте от 12 лет и старше составляет 30 мкг.

Как говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое опубликовали на сайте Белого дома, дозы вакцины Pfizer для детей уже начали поступать в тысячи населенных пунктов США.

"Программа (по вакцинации детей, - ред) будет расширяться в ближайшие дни и будет полностью запущена в течение недели с 8 ноября", - пишут на сайте. Также правительство обещает, что для каждого родителя будет просто и удобно вакцинировать своего ребенка.

"Уже более 78 процентов американцев в возрасте от 12 лет и старше получили хотя бы одну прививку, в том числе миллионы подростков, а вакцины оказались невероятно безопасными и эффективными", - говорится в сообщении.

Напомним, в США отложили одобрение препарата Moderna от COVID-19 для подростков из-за возможных рисков.

А Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинировать от коронавируса детей возрастом от 12 до 17 лет.

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