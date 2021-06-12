Саудовская Аравия из-за COVID снова запретила хадж для иностранцев

Саудовская Аравия из-за пандемии COVID второй год подряд запретила иностранцам совершать хадж к мусульманским святыням . Также будут действовать ограничения и для своих граждан.

Сообщается, что ежегодное паломничество для жителей Саудовской Аравии ограничено максимальным числом 60 000 паломников. Согласно заявлению местных властей, принять участие в хадже смогут только вакцинированные люди в возрасте от 18 до 65 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды с 30 июня разрешат проводить мероприятия со 100% посещаемостью, а также не соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Но обязательным условием для этого будет наличие отрицательного теста на COVID либо справка о полной вакцинации.

Также стало известно, что в Литве ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Решение коснется правил работы баров и ночных клубов. В частности, они смогут работать с 07:00 до 24:00, ослабление карантинных ограничений будет работать уже с 17 июня. Ожидается, что июнь в Литве станет последним месяцем с карантином.