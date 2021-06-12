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Литва ослабят карантинные ограничения: бары будут работать дольше

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Литва, Суббота 12 июня 2021 15:53
Литва ослабят карантинные ограничения: бары будут работать дольше Фото: в Литве ослабляют карантин (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Литве ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявили в правительстве.

Об этом сообщает Литовское национальное телевидение и радио.

Сообщается, что решение о снятии карантинных ограничений правительство Литвы примет в понедельник. Они коснутся правил работы баров и ночных клубов в условиях угрозы коронавируса.

"Бары, кафе, а также развлекательные заведения теперь могут работать с 07:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Такое ослабление карантинных ограничений будет работать уже с 17 июня.

Кроме того сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится.

"Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь будет последним месяцем, когда у нас появится слово "карантин"", - сказал Дулкис.

Напомним, что в Польше также начинают снимать карантинные ограничения на время отпусков. Но делать это будут постепенно.

Ране сообщалось, что в Бразилии хотят отменить маски для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал президент страны.

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