Литва ослабят карантинные ограничения: бары будут работать дольше
В Литве ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявили в правительстве.
Об этом сообщает Литовское национальное телевидение и радио.
Сообщается, что решение о снятии карантинных ограничений правительство Литвы примет в понедельник. Они коснутся правил работы баров и ночных клубов в условиях угрозы коронавируса.
"Бары, кафе, а также развлекательные заведения теперь могут работать с 07:00 до 24:00", - говорится в сообщении.
Такое ослабление карантинных ограничений будет работать уже с 17 июня.
Кроме того сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится.
"Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь будет последним месяцем, когда у нас появится слово "карантин"", - сказал Дулкис.
Напомним, что в Польше также начинают снимать карантинные ограничения на время отпусков. Но делать это будут постепенно.
Ране сообщалось, что в Бразилии хотят отменить маски для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал президент страны.