Литва ослабят карантинные ограничения: бары будут работать дольше

В Литве ослабляют карантинные ограничения , связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявили в правительстве.

Об этом сообщает Литовское национальное телевидение и радио.

Сообщается, что решение о снятии карантинных ограничений правительство Литвы примет в понедельник. Они коснутся правил работы баров и ночных клубов в условиях угрозы коронавируса.

"Бары, кафе, а также развлекательные заведения теперь могут работать с 07:00 до 24:00", - говорится в сообщении.

Такое ослабление карантинных ограничений будет работать уже с 17 июня.

Кроме того сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится.

"Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь будет последним месяцем, когда у нас появится слово "карантин"", - сказал Дулкис.