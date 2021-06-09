Как сделать прививку украинцам из Крыма и ОРДЛО: подробная инструкция Минздрава
Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях, могут бесплатно сделать прививку от коронавируса на контролированной правительством территории. В первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram.
"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут записаться на вакцинацию против COVID-19. В первую очередь будут прививать людей в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.
Вакцинироваться можно в одном из 10 пунктов прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.
Как сделать прививку украинцам из ОРДЛО и Крыма
- Позвонить в контакт-центр МЗ 0800 60 20 19
- Сообщить о месте своего проживания
- Выбрать удобный пункт прививки и получить уникальный идентификатор
- В определенный день надо прибыть на КПВВ и назвать свой уникальный идентификатор
- Сделать прививку в выбранном пункте вакцинации
- Для получения второй дозы надо повторить процедуру.
Напомним, 8 июня в Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированной Автономной Республики Крым. Свои первые прививки сделали два человека.