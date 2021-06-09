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Как сделать прививку украинцам из Крыма и ОРДЛО: подробная инструкция Минздрава

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Украина, Среда 09 июня 2021 11:27
Как сделать прививку украинцам из Крыма и ОРДЛО: подробная инструкция Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, как сделать прививку украинцам из Крыма и ОРДЛО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях, могут бесплатно сделать прививку от коронавируса на контролированной правительством территории. В первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram.

"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут записаться на вакцинацию против COVID-19. В первую очередь будут прививать людей в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Вакцинироваться можно в одном из 10 пунктов прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

Как сделать прививку украинцам из ОРДЛО и Крыма

  • Позвонить в контакт-центр МЗ 0800 60 20 19
  • Сообщить о месте своего проживания
  • Выбрать удобный пункт прививки и получить уникальный идентификатор
  • В определенный день надо прибыть на КПВВ и назвать свой уникальный идентификатор
  • Сделать прививку в выбранном пункте вакцинации
  • Для получения второй дозы надо повторить процедуру.

Как сделать прививку украинцам из Крыма и ОРДЛО: подробная инструкция Минздрава

Напомним, 8 июня в Херсонской области начали вакцинацию от коронавируса жителей оккупированной Автономной Республики Крым. Свои первые прививки сделали два человека.

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