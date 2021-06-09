Как сделать прививку украинцам из Крыма и ОРДЛО: подробная инструкция Минздрава

Украинцы, которые проживают на временно оккупированных территориях, могут бесплатно сделать прививку от коронавируса на контролированной правительством территории. В первую очередь будут вакцинировать людей в возрасте 65 лет и старше.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины в Telegram .

"Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, АР Крым и г. Севастополя, могут записаться на вакцинацию против COVID-19. В первую очередь будут прививать людей в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Вакцинироваться можно в одном из 10 пунктов прививок на подконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей, расположенных вблизи контрольных пунктов въезда-выезда.

Как сделать прививку украинцам из ОРДЛО и Крыма