Як зробити щеплення українцям з Криму та ОРДЛО: детальна інструкція МОЗ
Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу на контрольованій урядом території. Першочергово вакцинуватимуть людей віком 65 років і старше.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ України в Telegram.
"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Першочергово щепитимуть людей віком 65 років і старше", - йдеться в повідомленні.
Вакцинуватися можна в одному з 10 пунктів щеплень на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.
Як зробити щеплення українцям з ОРДЛО та Криму
- Зателефонувати до контакт-центру МОЗ 0800 60 20 19
- Повідомити про місце свого проживання
- Обрати зручний пункт щеплення та отримати унікальний ідентифікатор
- У визначений день треба прибути на КПВВ і назвати свій унікальний ідентифікатор
- Зробити щеплення в обраному пункті вакцинації
- Для отримання другої дози треба повторити процедуру.
Нагадаємо, 8 червня в Херсонській області почали вакцинацію від коронавірусу жителів окупованої Автономної республіки Крим. Свої перші щеплення зробили дві особи.