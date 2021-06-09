Як зробити щеплення українцям з Криму та ОРДЛО: детальна інструкція МОЗ

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях, можуть безкоштовно зробити щеплення від коронавірусу на контрольованій урядом території. Першочергово вакцинуватимуть людей віком 65 років і старше.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України в Telegram .

"Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть записатися на вакцинацію проти COVID-19. Першочергово щепитимуть людей віком 65 років і старше", - йдеться в повідомленні.

Вакцинуватися можна в одному з 10 пунктів щеплень на підконтрольних українському уряду територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей, розташованих поблизу контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Як зробити щеплення українцям з ОРДЛО та Криму