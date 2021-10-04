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Семь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемиологической ситуации в стране. По состоянию на утро, 4 октября семь областей страны соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая.

Так, во всех этих регионах превышен показатель уровня заболеваемости коронавирусом. Худшая ситуация сейчас в Черновицкой области - 609, на втором месте Харьковская - 433, хотя нормой является не более 75 на 100 тысяч населения.

Кроме того, уровень COVID-госпитализаций превышен в Запорожской области - 62,5%, Харьковской - 68,6%, Херсонской - 65,4 и Черновицкой 65,6%.

Отметим, что уровень роста общего количества госпитализированных с COVID пациентов или с подозрением на болезнь в течение последних семи дней должна составлять более 50%.

Вместе с тем, в Харьковской облсти наблюдается завышение нормы по загруженности COVID-коек с кислородом - 66,4% по сравнению с разрешенными 65%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 4821 новый случай коронавируса.

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