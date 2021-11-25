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Сертификат на 9 месяцев и бустерная доза: ЕС предлагает изменить правила въезда

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Брюссель, Четверг 25 ноября 2021 15:11
Сертификат на 9 месяцев и бустерная доза: ЕС предлагает изменить правила въезда Фото: ЕС сократит срок действия COVID-сертификатов (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейская комиссия официально предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев. В частности, предлагается сократить срок действия сертификата вакцинации от COVID с 12 до 9 месяцев, а для его продления потребуется бустерная доза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

В релизе говорится, что на сегодня в Евросоюзе выдано более 650 млн сертификатов о COVID-вакцинации, но ряд стран уже начал вводить бустерные дозы. С учетом этого, Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации.

Также отмечается, что этот период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз через 6 месяцев. Дополнительный период в три месяца гарантирует, что в странах-участницам смогут обеспечить доступ граждан к бустерам.

"Наша главная цель - избежать разногласий по всему ЕС. Это также относится к вопросу о бустерах, которые необходимы для борьбы с вирусом. Среди других мер мы предлагаем сегодня, чтобы Совет согласовал стандартный срок действия свидетельств о вакцинации, выдаваемых после первичной серии", - отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Чтобы предоставить достаточно времени для реализации скоординированного подхода, Еврокомиссии предлагает ввести новые правила с 10 января 2022 года.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что бустерная вакцинация начнется после того, как 60% взрослого населения страны получат по крайней мере одну прививку. На сегодня этот показатель составляет около 40%.

При этом Всемирная организация здравоохранения пока не видит смысла в бустерной вакцинации.

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