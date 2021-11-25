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Сертифікат на 9 місяців і бустерна доза: ЄС пропонує змінити правила в'їзду

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Брюссель, Четвер 25 листопада 2021 15:11
Сертифікат на 9 місяців і бустерна доза: ЄС пропонує змінити правила в'їзду Фото: ЄС скоротить термін дії COVID-сертифікатів (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейська комісія офіційно запропонувала змінити правила в'їзду до Євросоюзу для іноземців. Зокрема, пропонується скоротити термін дії сертифіката вакцинації від COVID з 12 до 9 місяців, а для його продовження буде потрібно бустерна доза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

У релізі йдеться, що на сьогодні в Євросоюзі видано понад 650 млн сертифікатів про COVID-вакцинацію, але ряд країн вже почав вводити бустерні дози. З урахуванням цього, Єврокомісія пропонує країнам-учасницям уніфікувати підхід і скоротити термін дії сертифікатів до 9 місяців після первинного курсу вакцинації.

Також наголошується, що цей період враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань (ECDC) щодо введення бустерних доз через 6 місяців. Додатковий період в три місяці гарантує, що в країнах-учасницям зможуть забезпечити доступ громадян до бустерів.

"Наша головна мета - уникнути розбіжностей по всьому ЄС. Це також стосується питання про бустери, які необхідні для боротьби з вірусом. Серед інших заходів ми пропонуємо сьогодні, щоб Рада погодила стандартний термін дії свідоцтв про вакцинацію, що видаються після первинної серії", - зазначив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Щоб надати достатньо часу для реалізації скоординованого підходу, Єврокомісії пропонує ввести нові правила з 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що бустерна вакцинація почнеться після того, як 60% дорослого населення країни отримають принаймні одне щеплення. На сьогодні цей показник становить близько 40%.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я поки не бачить сенсу в бустерній вакцинації.

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