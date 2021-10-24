Сертификат или тест. Запорожская область вводит ограничения на внутренние перевозки
В "красной" Запорожской области с 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Индустриалка".
Какие ограничения вводят
Областные власти обязали перевозчиков принять меры для 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.
Так, попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут доказать отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.
Какие документы должны быть у пассажиров
Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:
- отрицательный ПЦР-тест;
- отрицательный экспресс-тест на антиген;
- сертификат вакцинации;
- справка о выздоровлении от коронавируса.
Что еще планируют ввести
Областные власти также рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.