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Сертификат или тест. Запорожская область вводит ограничения на внутренние перевозки

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Запорожская область, Воскресенье 24 октября 2021 17:04
Сертификат или тест. Запорожская область вводит ограничения на внутренние перевозки Фото: Запорожская область усиливает карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В "красной" Запорожской области с 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Индустриалка".

Какие ограничения вводят

Областные власти обязали перевозчиков принять меры для 100% вакцинации водителей на регулярных и нерегулярных перевозках. На внутриобластных автобусных и железнодорожных рейсах также вводят требования к пассажирам.

Так, попасть в автобус или поезд смогут только пассажиры, которые смогут доказать отсутствие коронавируса или вакцинацию от COVID-19.

Какие документы должны быть у пассажиров

Чтобы воспользоваться автобусом или поездом, жителям Запорожской области понадобится один из документов:

  • отрицательный ПЦР-тест;
  • отрицательный экспресс-тест на антиген;
  • сертификат вакцинации;
  • справка о выздоровлении от коронавируса.

Что еще планируют ввести

Областные власти также рассматривают возможность перераспределения транспорта с менее загруженных маршрутов на более загруженные, а также введение ограничений на перевозку городским транспортом льготников во время пиковой нагрузки.

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