Сертифікат або тест. Запорізька область вводить обмеження на внутрішні перевезення
У "червоній" Запорізькій області з 25 жовтня вирішили посилити карантинні обмеження. Обласна комісія з питань ТЕБ та НС запровадила обмеження на внутрішньообласні перевезення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Індустріалка".
Які обмеження вводять
Обласна влада зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних та нерегулярних перевезеннях. На внутрішньообласних автобусних та залізничних рейсах також вводять вимоги до пасажирів.
Так, потрапити в автобус чи потяг зможуть лише пасажири, які зможуть довести відсутність коронавірусу чи вакцинацію від COVID-19.
Які документи повинні мати пасажири
Щоб скористатися автобусом чи потягом, мешканцям Запорізької області знадобиться один з документів:
- негативний ПЛР-тест;
- негативний експрес-тест на антиген;
- сертифікат вакцинації;
- довідка про одужання від коронавірусу.
Що ще планують ввести
Обласна влада також розглядає можливість перерозподілу транспорту з менш завантажених маршрутів на більш завантажені, а також введення обмежень на перевезення міським транспортом пільговиків під час пікового навантаження.