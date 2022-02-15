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Северная Ирландия отменяет карантин: никаких масок и подтверждений прививок

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Северная Ирландия, Вторник 15 февраля 2022 08:08
Северная Ирландия отменяет карантин: никаких масок и подтверждений прививок Фото: Северная Ирландия отменяет карантинные ограничения (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Северная Ирландия отменяет карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. При этом, ограничения на коронавирус больше не будут закреплены в законе страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Министр здравоохранения Робин Суонн объяснил, что от жителей страны больше не будут требовать наличие масок в общественных местах и подтверждений о вакцинации или результатов COVID-тестов.

При этом он призвал общественность не спешить действовать так, как будто пандемия закончилась.

"Это переводит нашу реакцию на COVID на новую фазу. С уменьшением угрозы со стороны штамма Омикрон мы можем перейти от чрезвычайной ситуации и юридических рамок к новому подходу, при котором принятие более безопасных решений является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни", - заявил он.

Он объяснил, что теперь меры по борьбе с коронавирусом будут носить рекомендательный характер.

"Нужно всегда помнить, что неоправданный риск в связи с COVID может затронуть людей, особенно уязвимых к вирусу. Поэтому, пожалуйста, не торопитесь и не начинайте вести себя так, как будто пандемия закончилась. Это не так", - сказал он.

Издание отмечает, что этот шаг может создать трудности с вводом ограничений в случае необходимости.

Напомним, что Польша упрощает правила для людей, переболевших коронавирусом. Также там смягчают карантин.

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