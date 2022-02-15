ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Північна Ірландія скасовує карантин: ніяких масок і підтверджень щеплень

Новость на русском →
Північна Ірландія, Вівторок 15 лютого 2022 08:08
Північна Ірландія скасовує карантин: ніяких масок і підтверджень щеплень Фото: Північна Ірландія скасовує карантинні обмеження (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Північна Ірландія скасовує карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. При цьому, обмеження на коронавірус більше не будуть закріплені в законі країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Міністр охорони здоров'я Робін Суонн пояснив, що від жителів країни більше не будуть вимагати наявність масок в громадських місцях і підтверджень про вакцинацію або результатів COVID-тестів.

При цьому він закликав громадськість не поспішати діяти так, як ніби пандемія закінчилася.

"Це переводить нашу реакцію на COVID на нову фазу. Зі зменшенням загрози з боку штаму Омікрон ми можемо перейти від надзвичайної ситуації і юридичних рамок до нового підходу, при якому прийняття більш безпечних рішень є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя", - заявив він.

Він пояснив, що тепер заходи по боротьбі з коронавірусом будуть носити рекомендаційний характер.

"Потрібно завжди пам'ятати, що невиправданий ризик у зв'язку з COVID може торкнутися людей, особливо вразливих до вірусу. Тому, будь ласка, не поспішайте і не починайте поводитися так, як ніби пандемія закінчилася. Це не так", - сказав він.

Видання зазначає, що цей крок може створити труднощі з введенням обмежень у разі необхідності.

Нагадаємо, що Польща спрощує правила для людей, які перехворіли на коронавірус. Також там пом'якшують карантин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус