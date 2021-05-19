Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов на следующей неделе

Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов со следующей недели. Они будут представлять собой QR-код, который будет включать информацию о тестах на коронавирус, вакцинации и перенесенном заболевании.

"На следующей неделе мы приступим к выдаче так называемых зеленых пропусков. Документ представляет собой QR-код, который будет содержать информацию о пройденном ПЦР-тесте и, возможно, наличии антител", - отметил глава Минздрава.

По его словам, документ позволит гражданам страны передвигаться по странам Европейского союза. Вместе с тем министр подчеркнул, что кампания по вакцинации в Северной Македонии проходит в плановом режиме. На сегодняшний день в стране сделали прививку чуть менее 200 тысяч человек, из которых 30 тысяч получили две дозы препарата.