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Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов на следующей неделе

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Загреб, Среда 19 мая 2021 22:20
Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов на следующей неделе Фото: проверка документов с помощью QR-кода (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов со следующей недели. Они будут представлять собой QR-код, который будет включать информацию о тестах на коронавирус, вакцинации и перенесенном заболевании.

Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, передает Radio MOF.

"На следующей неделе мы приступим к выдаче так называемых зеленых пропусков. Документ представляет собой QR-код, который будет содержать информацию о пройденном ПЦР-тесте и, возможно, наличии антител", - отметил глава Минздрава.

По его словам, документ позволит гражданам страны передвигаться по странам Европейского союза. Вместе с тем министр подчеркнул, что кампания по вакцинации в Северной Македонии проходит в плановом режиме. На сегодняшний день в стране сделали прививку чуть менее 200 тысяч человек, из которых 30 тысяч получили две дозы препарата.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу, который позволит восстановить туризм.

Как писало РБК-Украина, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов, которая даст возможность туристам из третьих стран путешествовать внутри блока.

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