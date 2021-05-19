Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов на следующей неделе
Северная Македония начнет выдачу COVID-паспортов со следующей недели. Они будут представлять собой QR-код, который будет включать информацию о тестах на коронавирус, вакцинации и перенесенном заболевании.
Об этом сообщил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, передает Radio MOF.
"На следующей неделе мы приступим к выдаче так называемых зеленых пропусков. Документ представляет собой QR-код, который будет содержать информацию о пройденном ПЦР-тесте и, возможно, наличии антител", - отметил глава Минздрава.
По его словам, документ позволит гражданам страны передвигаться по странам Европейского союза. Вместе с тем министр подчеркнул, что кампания по вакцинации в Северной Македонии проходит в плановом режиме. На сегодняшний день в стране сделали прививку чуть менее 200 тысяч человек, из которых 30 тысяч получили две дозы препарата.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия одобрила новый протокол безопасности по коронавирусу, который позволит восстановить туризм.
Как писало РБК-Украина, в июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов, которая даст возможность туристам из третьих стран путешествовать внутри блока.