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Північна Македонія розпочне видачу COVID-паспортів наступного тижня

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Загребти, Середа 19 травня 2021 22:20
Північна Македонія розпочне видачу COVID-паспортів наступного тижня Фото: перевірка документів за допомогою QR-коду (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Північна Македонія розпочне видачу COVID-паспортів з наступного тижня. Вони будуть являти собою QR-код, який включатиме інформацію про тести на коронавірус, вакцинацію та перенесене захворювання.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Північної Македонії Венко Філіпче, передає Radio MOF.

"Наступного тижня ми приступимо до видачі так званих зелених перепусток. Документ являє собою QR-код, який буде містити інформацію про пройдений ПЛР-тест і, можливо, наявність антитіл", - зазначив глава МОЗ.

За його словами, документ дозволить громадянам країни пересуватися країнами Європейського Союзу. Разом з тим міністр підкреслив, що кампанія з вакцинації в Північній Македонії проходить в плановому режимі. На сьогодні в країні зробили щеплення трохи менше 200 тисяч осіб, з яких 30 тисяч отримали дві дози препарату.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейська комісія схвалила новий протокол безпеки по коронавірусу, який дозволить відновити туризм.

Як писало РБК-Україна, в червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів, яка дасть можливість туристам з третіх країн подорожувати всередині блоку.

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