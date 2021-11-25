ru ua
Чт, 25 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Сейчас нет доказательств": ВОЗ о вероятности перехода коронавируса в сезонную болезнь

Новина українською →
Киев, Четверг 25 ноября 2021 09:29
"Сейчас нет доказательств": ВОЗ о вероятности перехода коронавируса в сезонную болезнь Фото: глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт (Виталий Носач, РБК-Украина )
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт заявил, что переход коронавируса в сезонную болезнь пока является лишь теорией. Доказательств того, что это может произойти пока нет.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Это одна из теорий - о том, что COVID может стать сезонным - но сейчас у нас нет этому доказательств. На данный момент в Украине и Европе мы наблюдаем и сезонный грипп. Так что ВОЗ считает важным делать прививки от сезонного гриппа и COVID, и что это можно делать одновременно", - отметил Хабихт.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы люди получали первую дозу вакцины против COVID.

"Сейчас в Украине хотя бы одну прививку сделали 31% населения. Но есть большие различия по регионам", - подчеркнул Хабихт.

Он пояснил, если в Луганской области с одной стороны, есть 11% населения, которые получили одну дозу, то есть и 53% всего населения, которые получили ее в городе Киеве.

"Существует огромное неравенство. Поэтому, прежде чем мы начнем говорить о сезонности COVID, мы должны убедиться, что все в безопасности, и один из способов сделать это - пройти вакцинацию.", - резюмировал глава Бюро ВОЗ в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗ Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе