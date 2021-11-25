"Зараз немає доказів": ВООЗ про ймовірність переходу коронавірусу в сезонну хворобу

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт заявив, що перетікання коронавірусу у сезонну хворобу поки є лише теорією. Доказів того, що це може статися поки немає.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це одна з теорій - про те, що COVID може стати сезонним - але зараз у нас немає цьому доказів. На цей момент в Україні та Європі ми спостерігаємо і сезонний грип. Так що ВООЗ вважає важливим робити щеплення від сезонного грипу і COVID, і що це можна робити одночасно", - зазначив Хабіхт.

За його словами, зараз необхідно, щоб люди отримували першу дозу вакцини проти COVID.

"Зараз в Україні хоча б одне щеплення зробили 31% населення. Але є великі відмінності по регіонах", - наголосив Хабіхт.

Він пояснив, якщо у Луганській області з одного боку, є 11% населення, які отримали одну дозу, то водночас є 53% всього населення, які отримали її в місті Києві.

"Існує величезна нерівність. Тому, перш ніж ми почнемо говорити про сезонність COVID, ми повинні переконатися, що всі в безпеці, і один із способів зробити це - пройти вакцинацію", - резюмував глава Бюро ВООЗ в Україні.