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"Сейчас нет доказательств": ВОЗ о вероятности перехода коронавируса в сезонную болезнь

Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт заявил, что переход коронавируса в сезонную болезнь пока является лишь теорией. Доказательств того, что это может произойти пока нет.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Это одна из теорий - о том, что COVID может стать сезонным - но сейчас у нас нет этому доказательств. На данный момент в Украине и Европе мы наблюдаем и сезонный грипп. Так что ВОЗ считает важным делать прививки от сезонного гриппа и COVID, и что это можно делать одновременно", - отметил Хабихт.

По его словам, сейчас необходимо, чтобы люди получали первую дозу вакцины против COVID.

"Сейчас в Украине хотя бы одну прививку сделали 31% населения. Но есть большие различия по регионам", - подчеркнул Хабихт.

Он пояснил, если в Луганской области с одной стороны, есть 11% населения, которые получили одну дозу, то есть и 53% всего населения, которые получили ее в городе Киеве.

"Существует огромное неравенство. Поэтому, прежде чем мы начнем говорить о сезонности COVID, мы должны убедиться, что все в безопасности, и один из способов сделать это - пройти вакцинацию.", - резюмировал глава Бюро ВОЗ в Украине.

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