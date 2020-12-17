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Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ

Новина українською → Киев, Четверг 17 декабря 2020 09:11
Сейчас мир все еще в разгаре пандемии, - ВОЗ Фото: доктор Ханс Клюге (РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге считает, что мир все еще находится в разгаре пандемии. По его словам, страны должны улучшить данные по коронавирусу.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что сейчас мы все еще в разгаре пандемии. Мы должны сосредоточиться на спасении жизней, предотвращении заболеваний и улучшении данных", - считает он.

По его словам, в ВОЗ не знают причин высокой уровни смертности в Бельгии (18 278 смертельных случаев при 615 тысячах заражений, - ред.). Но, по его словам, причина может быть в методе отчетности.

"Некоторые страны сообщают о случаях смерти в домах престарелых, где пожилые люди могут быть более уязвимыми. Некоторые страны - нет. Некоторые страны сообщают только о людях с симптомами, другие - о бессимптомных случаях", - объяснил он.

Напомним, Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения предупреждало о потенциальной вспышке коронавируса в начале 2021 года.

Также в ВОЗ призвали людей носить маски и после вакцинации от COVID-19.

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