Зараз світ все ще в розпалі пандемії, - ВООЗ

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге вважає, що світ все ще знаходиться в розпалі пандемії. За його словами, країни повинні поліпшити дані по коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що зараз ми все ще в розпалі пандемії. Ми повинні зосередитися на порятунку життів, запобіганні захворювань і поліпшенні даних", - вважає він.

За його словами, у ВООЗ не знають причин високого рівня смертності в Бельгії (18 278 смертельних випадків при 615 тисячах заражень, - ред.). Але, за його словами, причина може бути в методі звітності.

"Деякі країни повідомляють про випадки смерті в будинках престарілих, де літні люди можуть бути більш вразливими. Деякі країни - ні. Деякі країни повідомляють тільки про людей з симптомами, інші - про безсимптомні випадки", - пояснив він.

Нагадаємо, Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджало про потенційний спалах коронавірусу на початку 2021 року.

Також в ВООЗ закликали людей носити маски і після вакцинації від COVID-19.