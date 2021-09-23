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В школах Киева откроют пункты вакцинации от COVID

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Киев, Четверг 23 сентября 2021 12:26
В школах Киева откроют пункты вакцинации от COVID Фото: вакцинация от COVID начнется в школах Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В киевских школах откроют пункты вакцинации от COVID. В них смогут получить прививки учителя, персонал школы и родственники учеников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно решению комиссии, КГГА и ее органы, а также районные администрации должны принять меры по размещению в учреждениях образования постоянных пунктов вакцинации, чтобы привлечь к процессу максимальное число учителей и другого персонала.

Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

Также сообщается, что в школьных пунктах вакцинации смогут привиться от COVID родственники персонала и родители учеников.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине в очном формате школы принимают начальные классы не зависимо от уровня вакцинации. Старшие классы продолжают обучение в таком виде, только если не менее 80% персонала школы вакцинированы от COVID.

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