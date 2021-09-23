У школах Києва відкриють пункти вакцинації від COVID

У київських школах відкриють пункти вакцинації від COVID. У них зможуть отримати щеплення вчителі, персонал школи та родичі учнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з рішенням комісії, КМДА та її органи, а також районні адміністрації мають вжити заходів щодо розміщення в закладах освіти постійних пунктів вакцинації, щоб залучити до процесу максимальну кількість вчителів та іншого персоналу.

Якщо немає можливості розмістити постійний пункт вакцинації, то необхідно організувати вакцинацію виїзними мобільними бригадами.

Також повідомляється, що в шкільних пунктах вакцинації зможуть зробити щеплення від COVID родичі персоналу і батьки учнів.