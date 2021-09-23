В школах Киева откроют пункты вакцинации от COVID

Согласно решению комиссии, КГГА и ее органы, а также районные администрации должны принять меры по размещению в учреждениях образования постоянных пунктов вакцинации, чтобы привлечь к процессу максимальное число учителей и другого персонала.

Если нет возможности разместить постоянный пункт вакцинации, то необходимо организовать вакцинацию выездными мобильными бригадами.

Также сообщается, что в школьных пунктах вакцинации смогут привиться от COVID родственники персонала и родители учеников.