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Во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80%

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Пятница 17 сентября 2021 12:26
Во всех школах Киева показатели вакцинации педагогического коллектива превысили 80% Фото: в Киеве вакцинированы сотрудники всех школ (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Все коммунальные школы Киева смогут работать в случае введения "желтой" зоны адаптивного карантина. Там показатели вакцинации педагогического коллектива перешли за 80%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Показатели вакцинации в школах подтянули за последнюю неделю.

Лидерами прививок педагогического коллектива стали Голосеевский, Днепровский и Святошинский районы. Сейчас они имеют показатели более чем на 85%.

"Тенденции к ускорению распространения заболеваемости пока нет. А реальная заболеваемость среди педагогического состава в школах сейчас составляет менее чем 0,1%, а среди учащихся - 0,004%", - сообщили в КГГА.

Ранее сообщалось, что в Киевской области закроют школы если в них будет недостаточно вакцинированных работников. Дистанционного обучения не будет.

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